Утреннее ДТП в Харькове: пострадали пять человек (фото)

Всех пострадавших доставили в больницу.

В Харькове сегодня утром произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, на Московском проспекте в крайнем правом ряду двигался автомобиль "ВАЗ" под управлением 69-летнего водителя. Позади него в средней полосе движения ехал автомобиль Opel под управлением 22-летнего мужчины.

"Когда указанные транспортные средства практически поравнялись, водитель автомобиля "ВАЗ" начал объезжать припаркованный грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. В результате маневра произошло столкновение указанных автомобилей. Легковушку "ВАЗ" отбросило под грузовик", - говорится в сообщении.

От удара Opel отбросило на левую часть проезжей части, где он совершил наезд на забор, после чего автомобиль отбросило на левую обочину. Кроме того, в левом ряду для движения ехал автомобиль Peugeot, в который попали обломки забора.

"В результате ДТП 22-летнего водителя автомобиля Opel и еще трех его пассажиров: 22 и 19-летних мужчин и 35-летнюю женщину, доставили с травмами различной степени в больницу. Водитель автомобиля "ВАЗ" также получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - рассказали правоохранители.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, ранее в результате ДТП в Сумской области погибли три человека.