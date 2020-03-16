В Сумской области в результате ДТП погибли три человека (фото)

ДТП произошло с участием рейсового автобуса и микроавтобуса.

В Сумской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, ДТП произошло сегодня, 16 марта, около 8.30 на трассе «Сумы - Путивль - Глухов» возле села Постольное Сумского района.

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В частности, авария произошла в результате лобового столкновения рейсового автобуса «Эталон» и микроавтобуса Renault Trafic.

«В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека. Согласно предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира микроавтобуса», - говорится в сообщении.

Также, как сообщили в правоохранительных органах, в результате ДТП 15 человек госпитализированы.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.