В Киеве священник купил у мошенников поддельные монеты на полмиллиона гривень

Священнослужитель покупал якобы золотые монеты, которые на деле оказались сделаны из меди и цинка.

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые под предлогом продажи антиквариата обманули священника на 500 тысяч гривень.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в правоохранительные органы обратился священнослужитель, который сообщил, что в феврале приобрел у незнакомых ему мужчин 150 золотых монет на сумму 500 тысяч гривень.

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«Однако экспертиза установила, что приобретенные им монеты не являются золотыми, а изготовлены из меди и цинка», - говорится в сообщении.

Спустя несколько дней один из злоумышленников вновь позвонил с предложением приобрести еще 800 монет за 1 млн гривень.

По результатам предварительного расследования, начатого по факту мошенничества, правоохранителям удалось установить личности злоумышленников.

Вчера, 17 марта, в ходе контроля за совершением преступления четырех человек задержали «на горячем» в порядке статьи 208 УПК при осуществлении очередной аферы.

Во время обыска у задержанных изъяли монеты из металла белого и желтого цвета, другие антикварные изделия, 2 тыс. имитационных купюр украинской гривни номиналом 500 гривень, помеченные специальным раствором, а также другие вещественные доказательства.

На сегодняшний день задержанные уведомлены о подозрении по ч.3 и ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следственные и процессуальные действия продолжаются.