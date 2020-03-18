Коронавирус породил новые схемы мошенничества на Тернопольщине

В частности, мошенники предлагают пенсионерам купить лекарства, продукты или дезинфицировать помещение.

В Тернопольской области в связи с распространением коронавируса активизировались мошенники, которые под видом псевдоволонтеров грабят пенсионеров.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в одном из районов области незнакомец, представившись волонтером, предложил мужчине купить и принести ему необходимые лекарства.

Отмечается, что пенсионер дал на эти цели 300 грн. Однако псевдоволонтер исчез с этой суммой. Сейчас его разыскивают правоохранители.

По данным полиции, в Украине сейчас фиксируют и другие схемы мошенничества, основанные на страхе людей перед коронавирусом.

В частности, согласно информации правоохранителей, злоумышленники представляются работниками эпидемиологической службы и под предлогом проведения дезинфекции от коронавируса попадают в чужие жилища. Люди доверяют, ведь аферисты приходят в защитных костюмах и со специальными приборами. Однако после визита таких людей владельцы домов обнаруживают пропажу денег и ценных вещей.

Также есть случаи, когда псевдоволонтеры предлагают пожилым людям купить и доставить им домой продукты, однако исчезают с полученными от пенсионеров деньгами.

Полицейские призывают граждан не доверять незнакомцам и не впускать неизвестных в свои дома.