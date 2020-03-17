В Киеве киднеппер пытался похитить 8-летнего мальчика

Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет заключения.

Киеве задержали мужчину, который пытался похитить 8-летнего мальчика.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, инцидент произошел вечером 16 апреля в Подольском районе столицы.

«Злоумышленник, увидев на улице женщину с ребенком, подбежал к ним сзади, схватил мальчика на руки и побежал в неизвестном направлении. Мать стала преследовать похитителя, в результате мужчина был вынужден отпустить ребенка», - говорится в сообщении.

Злоумышленника - жителя столицы - задержали сотрудники полиции. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 (похищение человека, совершенное в отношении малолетнего ребенка) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мотивы совершения преступления устанавливаются. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.