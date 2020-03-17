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В Одессе арестовали мужчину за угрозы взорвать здание суда

12:36, 17 марта 2020
Происшествия
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Одессит угрожал взорвать суд / фото: полиция Киевской области

Как пишет издание "Пушкинская", Владислава Г. обвиняют в умышленном убийстве, которое произошло в 2016 году. Тогда он якобы убил некого Илью Р., тело которого обнаружили в одной из квартир на улице Базарной. В июне 2017 года в Приморский суд передали обвинительный акт в отношении Владислава, и с тех пор дело зависло.

В ходе заседания 16 марта обвиняемый заявил отвод прокурору, суд его ходатайство не удовлетворил. При этом суд постановил продлить ему меру пресечения в виде ареста с правом выйти под залог. Его сумма составляет 2 миллиона 522 тысячи гривень.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Приморском районном суде Одессы вооруженный гранатой мужчина, обвиняемый в убийстве, взял в заложники судей.

В полиции говорят, что он мог получить боеприпас в пакете с едой.

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