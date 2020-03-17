В Одессе "заминировали" здание полиции со взрывотехниками
12:33, 17 марта 2020Происшествия
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Местные СМИ сообщают, что речь идет о здании полиции, в котором находится взрывотехническое управление.
Сообщение о заминировании поступило в 10:00 / фото УНИАН
Спасатели и правоохранители проверяют информацию о «заминировании» здания на улице Преображенской в центре Одессы.
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Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Сообщение о заминировании одного из зданий на преображенской, поступило в полицию от неизвестного сегодня в 10:00.
На месте вызова работают следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты-взрывотехники Управление, кинологи и сотрудники ГСЧС.
Также местные СМИ сообщают, что речь идет о здании полиции, в котором находится взрывотехническое управление.
Как сообщал УНИАН, в Одессе "заминировали" здания прокуратуры во всех районах города
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