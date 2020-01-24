В Одессе "заминировали" здания прокуратуры во всех районах города

На место событий направлены взрывотехники и кинологи.

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании зданий прокуратуры во всех районах города.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, анонимное сообщение о том, что административные здания прокуратуры взорвутся, поступило по спецлинии «102» сегодня в полдень.

На все объекты направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы, кинологи и работники ГСЧС.

Представитель прокуратуры Одесской области также подтвердил УНИАН эту информацию.

В Одессе четыре местные (районные) прокуратуры, областная прокуратура (основной офис находится в центре города), ряд подразделений которой – в разных районах города.