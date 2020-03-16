В Запорожье на похищении денег с банковских счетов поймали группу хакеров

Преступную схему организовали трое жителей областного центра. В центре Запорожья они оборудовали подпольный call-центр из 15 человек, которые представляли из себя сотрудников банков.

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность хакерской группировки, участники которой специализировались на похищении средств со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей областного центра. В центре Запорожья они оборудовали подпольный call-центр из 15 человек. Представляя из себя сотрудников банков, злоумышленники получали от граждан информацию о CVV-коде, номера и пин-коды их платежных карт. После этого участники группировки получали доступ к клиентским счетам и похищали средства.

Кроме того, через один из популярных мессенджеров хакеры осуществляли рассылку вредоносного программного обеспечения, используемого для сбора персональных данных пользователей электронных платежных систем и криптовалютных расчетов. Получив доступ к этим данным, злоумышленники переводили средства на подконтрольные счета и присваивали.

По оперативной информации, злоумышленники похищали ежемесячно почти 2 млн грн.

Во время обыска в помещении call-центра правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Изъятое оборудование передано для проведения соответствующих экспертиз.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Департаментом киберполиции под процессуальным руководством прокуратуры.