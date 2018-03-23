В Киеве заблокировали деятельность офиса прокремлевских хакеров (фото)

Злоумышленники организовывали кибератаки на государственные и банковские учреждения.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.

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Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против нашей страны.

Во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более 50 тыс. карт мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).