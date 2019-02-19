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В ТРЦ Киева взломавшие систему хакеры показали свастику (видео)

05:27, 19 февраля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

В Киеве на Всеукраинском фестивале по брейк-дансу среди детей и подростков в Gorodok Gallery на LED-лестнице появилось изображение фашистской свастики.

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Противозаконную картинку увидели участники мероприятия, которые съехались со всей Украины. Видео было опубликовано в Facebook.

Администрация торгового центра извинилась перед посетителями и заявила, что компьютерная система была сломана хакерской атакой.

"Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия. Сейчас мы активно ищем лиц, причастных к этой атаке", - говорится в сообщении.

В ТЦ отметили, что подобные действия хакеров случаются не впервые и Gorodok Gallery пострадал от их действий наряду с остальными.

Администрация заведения извинилась перед посетителями и выразила надежду на понимание.

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Теги: #хакеры