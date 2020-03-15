Амфетамин по почте: в Одесской области перекрыли канал контрабанды наркотиков в Австралию

Оперативники задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в организации контрабанды наркотиков по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области разоблачили канал контрабанды наркотиков в Австралию.

Читайте такжеВ Одесской области на границе с Молдовой задержали водителя автобуса с килограммом метадонаКак сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной погранслужбы Украины, пограничники оперативных подразделений в течение 2019 года проводили комплекс мероприятий, направленных на прекращение одного из международных наркоканалов и разоблачение причастных к его наладке людей.

В результате установлен и задокументирован факт контрабанды амфетамина в Австралию с помощью почтового оператора Украины.

«Преступником оказался наш соотечественник. Благодаря оперативной работе опытные правоохранители нанесли удар по наркоканалу», - говорится в сообщении.

Оперативники Одесского пограничного отряда в рамках уголовного производства совместно с полицией и прокуратурой объявили злоумышленнику о подозрении в организации контрабанды наркотиков по ряду статей, в частности, по статьям 305, 307, 311, 313 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве будут судить мужчину, у которого изъяли наркотиков и психотропов на полмиллиона гривень.