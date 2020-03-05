В Киеве будут судить мужчину, у которого изъяли наркотиков и психотропов на полмиллиона гривень

Наркодилеру грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве будут судить мужчину, у которого изъяли наркотических средств и психотропов более чем на 500 тыс. грн.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в суд направлено обвинительное заключение в отношении наркодилера, который занимался незаконным хранением с целью распространения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Мужчину задержали в ноябре 2019 года на территории ТЦ «Дарынок» с пакетом марихуаны.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяли еще более 600 г каннабиса, около 230 г психотропного вещества МДМА и амфетамин.

«Указанные вещества обвиняемый заказал для дальнейшего сбыта через почтовые отделения через мессенджер Telegram у поставщика, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство», - говорится в сообщении.

Приблизительная стоимость подобных изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет около 500 тысяч гривен.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса ("приобретение и хранение психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах") направлено в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.