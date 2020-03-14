В Одессе неизвестные бросили гранату во двор жилого дома

В результате повреждена стена жилого дома, зеленые насаждения. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Одессе неизвестные бросили гранату во двор жилого дома. Читайте такжеЕздил проповедовать: священник торговал оружием, которое привозил с Донбасса – СБУ (фото) Как сообщили УНИАН в полиции города, вчера поздно вечером во дворе дома на улице Бригадной взорвали гранату. В результате повреждена стена жилого дома, зеленые насаждения. По предварительным данным, люди не пострадали. Открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter