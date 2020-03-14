В Одессе неизвестные бросили гранату во двор жилого дома
16:36, 14 марта 2020Происшествия
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В результате повреждена стена жилого дома, зеленые насаждения. По предварительным данным, люди не пострадали.
По предварительным данным, люди не пострадали / фото УНИАН
В Одессе неизвестные бросили гранату во двор жилого дома.
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Как сообщили УНИАН в полиции города, вчера поздно вечером во дворе дома на улице Бригадной взорвали гранату.
В результате повреждена стена жилого дома, зеленые насаждения.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).
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