цей матеріал доступний українською

В Одессе неизвестные бросили гранату во двор жилого дома

16:36, 14 марта 2020
Происшествия
149 0
По предварительным данным, люди не пострадали / фото УНИАН

Читайте такжеЕздил проповедовать: священник торговал оружием, которое привозил с Донбасса – СБУ (фото)

Как сообщили УНИАН в полиции города, вчера поздно вечером во дворе дома на улице Бригадной взорвали гранату.

В результате повреждена стена жилого дома, зеленые насаждения.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter