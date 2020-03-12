Зарезал жену и задушил полуторагодовалую дочь: на Буковине мужчина жестоко убил семью

Мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка.

Житель Черновицкой области убил жену и задушил полуторагодовалую дочь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

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Как отмечается, сегодня утром в полицию позвонил 38-летний житель села Заволока Сторожинецкого района. Мужчина сообщил, что убил свою жену и малолетнего ребенка. Для проверки информации по указанному адресу была немедленно направлена рота полиции особого назначения.

На месте происшествия полицейские нашли тела женщины и девочки, установили личность заявителя и задержали его. Правоохранители выяснили: находясь в доме по месту жительства, мужчина топором зарезал 36-летнюю жену и задушил 1,5 летнюю дочь. Почему так поступил – объяснить не может.

Сейчас полицейские осматривают место происшествия, опрашивают злоумышленника и возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Следователи начали уголовное производство по признакам пунктов 1 и 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершение двойного убийства задержанному грозит пожизненное лишение свободы.