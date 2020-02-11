В Киеве объявили в розыск убийцу двухлетнего мальчика, которого незаконно освободил суд (видео)

Мужчина был осужден на 10 лет тюрьмы за убийство своего двухлетнего пасынка Дмитрия Дьяченко в 2016 году.

В Киеве объявили в розыск убийцу двухлетнего мальчика. Об этом сообщается в сюжете ТСН. В розыск объявили жителя поселка Коцюбинское Александра Балакирева. Он был осужден на 10 лет тюрьмы за убийство своего двухлетнего пасынка Дмитрия Дьяченко в 2016 году. Читайте такжеНожом в грудь: в Мукачево женщина убила собственного мужа (фото) Но после трех лет пребывания за решеткой Шевченковский суд столицы незаконно досрочно освободил Балакирева. На прошлой неделе Киевский апелляционный суд отменил это решение.

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