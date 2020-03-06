На Ривненщине водитель спровоцировал смертельное ДТП и сбежал (фото)

Полиция ведет поиски и начала уголовное производство.

На Ривненщине водитель спровоцировал смертельное ДТП с участием четырех автомобилей и скрылся с места происшествия.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 марта около 20 часов на автодороге «Городище-Ривне-Староконстантинов» вблизи села Александрия Ривненского района.

«Водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. Затем произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito и грузовиком. Водитель, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Daewoo Lanos погиб на месте происшествия. Кроме того, травмирован водитель и двое пассажиров из микроавтобуса.

На время проведения следственных действий движение на трассе было перекрыто в обоих направлениях.

Сейчас на поиски виновника аварии ориентированы экипажи патрульной полиции и группы реагирования Ровенского района.