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Баффи-спасительница: в Сумах овчарка пришла на помощь упавшей в погреб хозяйке (видео)

10:47, 04 марта 2020
Происшествия
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Женщина спускалась в погреб за консервацией, старая лестница сломалась, и пенсионерка сорвалась. Два часа просидела в яме трехметровой глубины. Овчарка по кличке Баффи побежала за дочерью потерпевшей, что уже выходила из двора на работу.

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