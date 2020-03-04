Баффи-спасительница: в Сумах овчарка пришла на помощь упавшей в погреб хозяйке (видео)

Пенсионерка два часа просидела в яме трехметровой глубины.

Овчарка в Сумах спасла хозяйку, которая упала в погреб.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Женщина спускалась в погреб за консервацией, старая лестница сломалась, и пенсионерка сорвалась. Два часа просидела в яме трехметровой глубины. Овчарка по кличке Баффи побежала за дочерью потерпевшей, что уже выходила из двора на работу.