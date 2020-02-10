На аварийном мосту Патона в Киеве ограничили движение

Ограничено движение по крайним правым полосам.

На мосту Патона в Киеве с 10 февраля частично ограничили движение транспорта для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации.

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Согласно данным КГГА, специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского начнут обследование моста.

В связи с проведением таких работ на мосту ограничено движение по крайним правым полосам. Открыты для движения транспорта три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Также запрещено движение грузового транспорта.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что на мосту Патона частично ограничат движение транспорта.

Мэр столицы Виталий Кличко выразил надежду, что до конца года проектные работы по реконструкции моста будут закончены. Кличко прогнозирует, что реконструкция моста будет стоить около полумиллиарда долларов.

В декабре на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия.