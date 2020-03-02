В Чернигове мужчина оставил на память в квартире бывшей жены взрывное устройство

Женщина наткнулась на самодельное устройство случайно.

В Чернигове мужчина оставил в квартире своей бывшей жены самодельное взрывное устройство.

Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в Черниговской области, на минувшей неделе в полицию обратилась жительница Чернигова и сообщила, что во время уборки в квартире она обнаружила предмет, похожий на боеприпас.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнического отдела. Со всеми предупредительными мерами они изъяли устройство, к которому были подсоединены провода, и направили его на экспертизу.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В полиции отметили, что мужчина мог привезти взрывчатку из зоны АТО, поскольку воевал на востоке страны. После развода от мужа остались вещи, которые женщина решила разобрать и нашла неизвестное устройство с проводами. В полиции назвали правильным поведение женщины, которая не стала трогать взрывное устройство, подвергая себя и соседей опасности.

Продолжается досудебное расследование.