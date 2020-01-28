Киевлянину, который на глазах у детей выкинул собаку из окна 12-го этажа, сообщили о подозрении

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сообщено о подозрении жителю Киева, который выбросил собаку из окна квартиры на 12-м этаже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, событие произошло в марте 2019 года в Оболонском районе столицы.

Подозреваемый во время конфликта с сожительницей, "действуя умышленно, целенаправленно, полностью осознавая противоправный характер своих действий, в присутствии своих малолетних детей схватил собаку породы "бивер-йоркширский терьер" и с целью убийства животного выбросил его из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже. От полученных травм животное погибло", говорится в сообщении.

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Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным, которое привело к его гибели, совершенное с особой жестокостью и в присутствии малолетних детей). Инкриминируемое преступление относится к категории тяжких. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.