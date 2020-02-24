В Одесской области 5-летний мальчик попал под фрезу мотоблока
18:57, 24 февраля 2020Происшествия
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5-летнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь.
Ребенок пострадал, когда его отец работал на приусадебном участке / фото НПУ
В городе Белгород-Днестровском Одесской области 5-летний мальчик получил тяжелые травмы, попав под фрезу мотоблока.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ребенок попал под фрезу мотоблока, когда его отец пахал на приусадебном участке.
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Как отмечается, 5-летнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь.
По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз.
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