В Одесской области 5-летний мальчик попал под фрезу мотоблока

5-летнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь.

В городе Белгород-Днестровском Одесской области 5-летний мальчик получил тяжелые травмы, попав под фрезу мотоблока.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ребенок попал под фрезу мотоблока, когда его отец пахал на приусадебном участке.

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Как отмечается, 5-летнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз.