На Житомирщине водитель наехал на полицейского, который собирался составить на него протокол

Водитель нарушил правила дорожного движения и пытался покинуть место запрещенной парковки.

В Житомирской области полиция начала расследование по факту умышленного причинения правоохранителю телесных повреждений водителем иномарки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, соответствующее уголовное производство в отношении водителя иномарки открыто вчера, 19 февраля.

По версии следствия, вчера в Малине в ответ на требование разблокировать выезд из пожарной части водитель иномарки наехал на полицейского, который в результате получил перелом и ушибы.

«Водитель из Киевской области нарушил правила дорожного движения, и пытался покинуть место запрещенной парковки. Увидев это, к нему подошел полицейский, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Однако водитель совершил наезд на полицейского и травмировал его», - отмечается в сообщении.

С переломом руки и ушибами колена полицейского доставили в больницу.

В отношении водителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).