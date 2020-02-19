В учебном заведении на Киевщине распылили газ: 16 детей госпитализировано

Пострадали дети в возрасте от 6 до 15 лет.

В учебном заведении в городе Сквира Киевской области неизвестный распылил слезоточивый газ, в результате чего 16 детей госпитализированы в медицинское учреждение.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

«На первом этаже трехэтажного учебного заведения было распылено неизвестное вещество, по предварительным данным - слезоточивое вещество», - сообщили в полиции.

На место происшествия выехали ювенальные работники полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

«Пострадали дети - от 6 до 15 лет. 16 детей госпитализированы в медицинское учреждение, остальные проходят обследование», - отметили в пресс-службе.

Работники полиции нашли баллончик с неизвестным веществом, по предварительным данным, это баллончик «Терен». В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению правонарушителя, совершившего это распыление, продолжаются следственные действия.