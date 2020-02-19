Требовали выкуп и угрожали убийством: в Днепре задержали банду похитителей (фото, видео)

Злоумышленники похитили коммерческого директора крупной компании.

В Днепре спецподразделение КОРД задержало преступников, которые похитили директора коммерческой компании и требовали выкуп.

Читайте такжеВ Днепре задержали мошенников, вымогавших взятку за выкуп корабля без аукциона (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 44-летнюю коммерческую директора крупной компании похитили прямо возле офиса. Преступники ждали ее на улице. Угрожая ножом, посадили в свое авто и заявили: если хочет жить, должна отдать им 300 тысяч долларов.

Личности подозреваемых установили быстро. Спецоперацию по задержанию провели в центре города.

В полиции говорят, что подозреваемые – это четыре жителя Днепра в возрасте от 32 до 43 лет. Двух из них уже судили за разбои. Сейчас всем грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре задержали участников преступной группы, которые похитили мужчину и, убегая от полиции, совершили смертельное ДТП.