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Требовали выкуп и угрожали убийством: в Днепре задержали банду похитителей (фото, видео)

13:59, 19 февраля 2020
Происшествия
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Спецоперацию по задержанию провели в центре города / dp.npu.gov.ua

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Отмечается, что 44-летнюю коммерческую директора крупной компании похитили прямо возле офиса. Преступники ждали ее на улице. Угрожая ножом, посадили в свое авто и заявили: если хочет жить, должна отдать им 300 тысяч долларов.

Личности подозреваемых установили быстро. Спецоперацию по задержанию провели в центре города.

В полиции говорят, что подозреваемые – это четыре жителя Днепра в возрасте от 32 до 43 лет. Двух из них уже судили за разбои. Сейчас всем грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре задержали участников преступной группы, которые похитили мужчину и, убегая от полиции, совершили смертельное ДТП.

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