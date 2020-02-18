В Кременчуге посреди улицы застрелили мужчину (фото, видео)

Полиция уже задержала подозреваемого и других лиц, которые могут быть причастны к умышленному убийству.

Сегодня около 15 часов в полицию Кременчуга (Полтавская обл.) поступило сообщение от прохожих о том, что неизвестный мужчина совершил выстрел в другого гражданина.

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Об этом УНИАН сообщил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.

По его словам, прибыв на место происшествия полиция установила, что неизвестный выстрелил в сторону другого мужчины возле остановки общественного транспорта «Водоканал». Раненого каретой экстренной медицины доставили в местную больницу, где он сразу умер.

Впоследствии было установлено, что умерший был 1986 года рождения.

Сразу после стрельбы правоохранители выставили блокпосты и работали по ориентировке. Установить предварительно обстоятельства помогли и камеры видеонаблюдения. Сразу задержали двух подозреваемых, а впоследствии и непосредственно «стрелка».

"К оперативно-розыскной работе привлекли весь личный состав полиции города Кременчуг и ориентировали все наряды полиции области. Предполагаемого подозреваемого, 1988 года рождения, и других лиц, которые могут быть причастны к умышленному убийству, задержали", – отметил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский. В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.