В одесском аэропорту задержали мужчину, который отправлял украинок в сексуальное рабство в Германию и Израиль (видео)

Злоумышленник задержан при попытке отправить в Германию двух украинок.

В международном аэропорту «Одесса» задержан 44-летний местный житель, отправлявший украинок в Германию и Израиль с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, вчера в аэропорту задержали организатора международного канала торговли людьми и двух его жертв – украинок, 1989 по 1997 годов рождения, которых он отправлял в Германию.

Во время обыска у задержанного обнаружили и изъяли вещественные доказательства его незаконной деятельности.

Также задержан другой участник преступной группы – житель Одессы, который с вместе с организатором искал и вербовал женщин для дальнейшей сексуальной эксплуатации за рубежом.

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«Используя тяжелое материальное положение женщин, они обещали большое материальное вознаграждение. Жертв вербовали для «работы» на территории Израиля и Германии. Им сообщали, что «устроят их» по поддельным документам. Обещали покрыть все организационные и логистические расходы, чем вводили пострадавших в материальную зависимость», - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время установлены четыре человека, пострадавшие от незаконной деятельности преступников.

Как уточнили в полиции, за «работу» женщинам предлагали хорошую зарплату, 70% от которой получали сами «работодатели».

Организатора оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с работниками следственного управления ГУНП в Одесской области и пограничниками задержали в аэропорту. Кроме того, задержан один из сообщников мужчины – 34-летний житель Одессы.

Сейчас с подозреваемыми проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.