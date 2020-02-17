На Тернопольщине задержали мужчину, который похитил 40 тысяч из сейфа экс-начальника

Недальновидного вора оперативно вычислили, поскольку он полчаса держал такси под окнами предприятия, которое решил обокрасть.

В Тернопольской области мужчина, который похитил из сейфа своего бывшего работодателя более 40 тысяч долларов, задержали через 10 часов после преступления из-за его недальновидности.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, мужчина приехал в офис фирмы, на которой когда-то работал, на такси.

Этот автомобиль простоял перед окнами предприятия около 30 минут, поскольку водитель ждал клиента, и это такси видело большое количество людей.

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Когда поступило сообщение в полицию, что в Теребовлянском районе из сейфа фирмы украли 30 тыс. долларов и 250 тыс. грн, правоохранители сразу установили личность водителя, а тот сообщил, что отвез клиента в соседнюю область.

Вскоре следователи установили личность вора. Им оказался местный житель, который накануне вернулся из-за границы. Ранее он работал на предприятии и знал, где директор хранит ключи от сейфа. Воспользовавшись отсутствием руководителя, он проник в кабинет директора, открыл сейф и забрал все деньги. После преступления злоумышленник планировал скрываться в Дубно (Ровенская область), а вскоре выехать за границу.

Ночью 15 февраля злоумышленника задержали. В содеянном мужчина признался, украденные деньги потратить не успел. По факту кражи относительно него открыто уголовное производство по ст. 185 ч. 5 УК. Установлено, что задержанный уже ранее судимый за имущественные преступления.