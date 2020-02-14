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Жуткое убийство в Киеве: мужчина отрезал голову теще в ее день рождения (фото, видео)

18:39, 14 февраля 2020
Происшествия
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На месте работают правоохранители / Фото: Информатор

Как сообщает "Информатор", в доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3 мужчина заметил, как сосед спрятал серый мешок в подвале. Он решил проверить его и пришел в ужас, после чего сразу позвонил в полицию. В мешке он увидел следы крови и голову человека. 

Страшную находку мужчина увидел около 15:30. На место сразу прибыли экипажи патрульной полиции. По словам заявителя, после того, как сосед оставил мешок в подвале, он вернулся в свою квартиру.

Предполагаемый подозреваемый задержан / Фото: Информатор

Подозреваемого задержали в квартире. По предварительным данным, убитой оказалась его теща. Также жители соседних подъездов сказали, что сегодня у нее был день рождения. О случившемся сообщили супруге, которая едет на Харьковское шоссе. На месте работают криминалисты и кинологи. Подробности устанавливаются.

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