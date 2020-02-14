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"Бухущий в зюзю": в Киеве произошло ДТП при участии маршрутки, четверо пострадавших

03:16, 14 февраля 2020
Происшествия
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У Audi сильно повреждена задняя часть, а у маршрутки - передняя / Фото: Киев оперативный

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Авария произошла около 21:30 на перекрестке улиц Викентия Хвойки и Кирилловской. По словам очевидцев аварии, водитель Audi был "бухущий в зюзю".

Фото: Киев оперативный

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Водитель маршрутки утверждает, что автомобиль Audi выехал на встречную полосу, чтобы обогнать трамвай, в то время как из него выходили люди. Затем водитель легковушки якобы увидел маршрутку "Богдан" и начал поворачивать. Резкий маневр водителя привел к тому, легковой автомобиль влетел в маршрутку.

В результате ДТП сильно пострадали четыре человека, среди них беременная пассажирка легковушки.

На видео видно, что у Audi сильно повреждена задняя часть, а у маршрутки - передняя. На месте происшествия работают правоохранители. Движение трамваев временно заблокировано.

Как сообщал УНИАН, на улице Яхненковской в Днепре девушка на внедорожнике влетела в движущийся поезд.

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