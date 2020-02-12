В Николаеве подрались пациенты детской больницы: к конфликту присоединились родители

Заявление в полицию написали родители детей, участвовавших в драке.

В Николаеве правоохранители расследуют случай драки между двумя детьми, которая произошла в одной из больниц города.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел 10 февраля в палате стационарного отделения городской детской больницы между двумя пациентами 11 и 16 лет.

"Предварительно со слов подростков установлено, что в ходе инцидента старший из них обхватил рукой младшего мальчика за шею. Тот, освободившись, в ответ ударил оппонента в лицо. Об этом ребята рассказали медперсоналу и родителям. Также известно, что с 16-летним юношей в палату пришел разбираться отец второго участника конфликта, и в присутствии других детей ударил несовершеннолетнего в лицо. На защиту старшего парня приехала мать. Поэтому с обеих сторон в полицию поступили заявления от родителей о причинении их детям телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранители опросили участников конфликта, свидетелей и медиков. По факту открыто производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

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