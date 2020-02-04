В Одессе водители троллейбусов не поделили дорогу и устроили драку (видео)
10:42, 04 февраля 2020Происшествия
186 0
Одному из водителей не понравилось то, что второй остановился вплотную к его машине.
Водители троллейбусов подрались в Одессе / скриншот
В Одессе водители троллейбусов устроили драку прямо на глазах пассажиров.
Об этом сообщает Telegram-канал Украина 18+", опубликовав видео инцидента.
Читайте такжеНа Тернопольщине пьяный мужчина застрял в окне собственного дома и умер
Отмечается, что драка возникла, поскольку одному из водителей не понравилось то, что второй остановился вплотную к его машине.
Обоих водителей временно отстранили от работы и применили к ним дисциплинарное наказание.
Судя по опубликованному видео, драка началась в салоне троллейбуса, а потом водители продолжили свои разборки на улице.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за угрозы коронавирус.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter