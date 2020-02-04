В Одессе водители троллейбусов не поделили дорогу и устроили драку (видео)

Одному из водителей не понравилось то, что второй остановился вплотную к его машине.

В Одессе водители троллейбусов устроили драку прямо на глазах пассажиров.

Об этом сообщает Telegram-канал Украина 18+", опубликовав видео инцидента.

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Отмечается, что драка возникла, поскольку одному из водителей не понравилось то, что второй остановился вплотную к его машине.

Обоих водителей временно отстранили от работы и применили к ним дисциплинарное наказание.

Судя по опубликованному видео, драка началась в салоне троллейбуса, а потом водители продолжили свои разборки на улице.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за угрозы коронавирус.