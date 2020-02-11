Ходячий мертвец: на Кировоградщине содержание алкоголя в крови у водителя в 25 раз превысило норму

Почему в таком состоянии мужчина сел за руль, блюстителям порядка он так объяснить и не смог – "запутался язык".

В Кировоградской области патрульные остановили водителя, у которого содержание алкоголя в крови в 25 раз превысило норму.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кировоградской области в Facebook.

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За нарушение правил дорожного движения полицейские остановили автомобиль Geely CK. Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на определение состояния алкогольного опьянения с помощью прибора Драгер, так как тот едва держался на ногах. Гражданин согласился.

Результат показал – 4,84 промилле алкоголя в крови, что почти в 25 раз превышало допустимую норму.

«Водитель с такими показателями не согласился. Также отказался и от прохождения осмотра на состояние опьянения в медицинском учреждении. Почему в таком состоянии мужчина сел за руль, блюстителям порядка он так объяснить и не смог – "запутался язык"», - говорится в сообщении.

На водителя полицейские составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление с признаками алкогольного опьянения) КУоАП и отстранили от управления автомобилем.

Как сообщал УНИАН, во Львове пьяный водитель стал причиной аварии с другим автомобилем и пытался убежать. Впрочем, свидетели происшествия мужчину задержали.