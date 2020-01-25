Во Львове прохожие не дождались полиции и сами ловили пьяного водителя

Проверка на драгере показала, что у мужчины было 2,16 промилле алкоголя в крови.

Во Львове пьяный водитель повлек аварию с другим автомобилем и пытался убежать. Свидетели происшествия мужчину задержали.

Видео очевидцы происшествия разместили в Facebook.

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Отмечается, что прохожие поймали правонарушителя еще до прибытия патрульных.

Как сообщили в полиции местному изданию Zaxid.net, проверка на драгере показала, что у него было 2,16 промилле алкоголя в крови. На 52-летнего львовянина составили протокол по ст. 124 УКУ (нарушение ПДД, приведшее к ДТП), а также по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Автомобиль с места ДТП забрала дочь мужчины.

Как сообщал УНИАН, в окрестностях Ирпеня Киевской области в ночь на 25 января автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча. В салоне находились водитель и 9-летний ребенок. Обоим удалось спастись.