В Днепре произошел пожар в общежитии, 5 человек госпитализировали

Пожар в комнате общежития ликвидировали в течение часа.

В Днепре возник пожар в общежитии семейного типа, в результате которого госпитализировали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"9 февраля в 16:23 в г. Днепр по адресу проспект Слобожанский, 106 в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа возник пожар, в результате которого госпитализированы 5 человек. В 17:23 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, во время тушения на свежий воздух вывели 40 человек. Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода на площади 12 квадратных метров. К тушению привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.

Напомним, возле университетского общежития в Харькове в ночь на 8 февраля горел мусороприемник. В результате происшествия погибло двое человек.