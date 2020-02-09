В авто было много оружия: задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево - СМИ (фото, видео)

7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

В субботу вечером, 8 февраля, силовики задержали нескольких человек на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье.

По предварительной информации, задержание прошло около 22:00 в то время как два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.

Издание mukachevo.net со ссылкой на источники сообщает, что это задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево. Это подтверждает и закарпатский журналист Виталий Глагола.

"Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле - куча оружия. По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа", - написал журналист в своем Telegram-канале.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении.

Пострадавшие госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Данное событие квалифицировано по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Мукачевский горсовет на срочно созванном внеочередном заседании принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.