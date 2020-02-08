В Полтаве пьяный иностранец въехал в автомобиль патрульных

В результате ДТП пострадали только копы - они получили сотрясение головного мозга и ушибы.

В Полтаве утром 8 февраля на перекрестке улиц Соборности и Сретенская произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области, иностранец за рулем автомобиля Kia Cerato столкнулся с полицейскими, которые ехали на вызов в авто Skoda Rapid.

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"Группа реагирования ехала на вызов по факту семейного насилия. Экипаж состоял из двух сотрудников полиции. По предварительной информации, водитель Kia не предоставил преимущество полицейским", – сообщили в пресс-службе.

Нарушителем оказался иностранец 1991 года рождения. В результате ДТП пострадали только копы - они получили сотрясение головного мозга и ушибы.

Правоохранители оформили админпротокол на водителя Kia за вождение в нетрезвом состоянии.

Сведения о ДТП внесут по статье 286 УКУ после выводов судебно-медицинской экспертизы о травмах правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в селе Ракитное Полтавской области нашли труп мужчины без головы.