Прятался с автоматом: появилось видео со стрелком в Мукачево (видео)
12:15, 07 февраля 2020Происшествия
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На месте работают правоохранители и эксперты.
В сети появились видео обстрела автомобиля в Мукачеве Закарпатской области 7 февраля.
Видео с камеры видеонаблюдения опубликовали местные СМИ.
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На кадрах видно, как мужчина в красной куртке открыл стрельбу из автомата, прячась сначала за бетонным ограждением.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. На месте работают правоохранители и эксперты.
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