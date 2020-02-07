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Прятался с автоматом: появилось видео со стрелком в Мукачево (видео)

12:15, 07 февраля 2020
Происшествия
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Видео с камеры видеонаблюдения опубликовали местные СМИ.

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На кадрах видно, как мужчина в красной куртке открыл стрельбу из автомата, прячась сначала за бетонным ограждением.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. На месте работают правоохранители и эксперты. 

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