Прятался с автоматом: появилось видео со стрелком в Мукачево (видео)

На месте работают правоохранители и эксперты.

В сети появились видео обстрела автомобиля в Мукачеве Закарпатской области 7 февраля.

Видео с камеры видеонаблюдения опубликовали местные СМИ.

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На кадрах видно, как мужчина в красной куртке открыл стрельбу из автомата, прячась сначала за бетонным ограждением.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. На месте работают правоохранители и эксперты.