В оккупированном Крыму с пирса смыло еще одного человека

Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море.

В оккупированном Крыму с пирса смыло мужчину. В результате несчастного случая он погиб.

Об этом сообщили в «МЧС Крыма».

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«Мужчина погиб. Наши сотрудники обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии. Тело погибшего было извлечено из воды», - цитирует ресурс «министра» Сергея Шахова.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось сегодня днем в районе пляжа Приморский. Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море.

«Зафиксирован шторм силой около 4 баллов. И, несмотря на опасность, мужчина отправился на пирс. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море», – сказал Шахов.

Как сегодня сообщал УНИАН, в оккупированному Крыму волна смыла двух туристов, стоявших на пирсе.