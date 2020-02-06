В оккупированном Крыму с пирса смыло еще одного человека
14:34, 06 февраля 2020Происшествия
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Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море.
В Крыму зафиксирован шторм силой около 4 баллов / фото: "МЧС Крыма"
В оккупированном Крыму с пирса смыло мужчину. В результате несчастного случая он погиб.
Об этом сообщили в «МЧС Крыма».
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«Мужчина погиб. Наши сотрудники обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии. Тело погибшего было извлечено из воды», - цитирует ресурс «министра» Сергея Шахова.
В ведомстве отметили, что происшествие случилось сегодня днем в районе пляжа Приморский. Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море.
«Зафиксирован шторм силой около 4 баллов. И, несмотря на опасность, мужчина отправился на пирс. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море», – сказал Шахов.
Как сегодня сообщал УНИАН, в оккупированному Крыму волна смыла двух туристов, стоявших на пирсе.
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