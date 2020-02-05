Под Киевом сожгли авто местного депутата (фото, видео)

Огонь перебросился на машину, которая стояла рядом.

В поселке Коцюбинское Киевской области ночью подожгли автомобиль депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко. Огонь уничтожил его авто, а также леговушку, припаркованную рядом.

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Об этом сам Слюсаренко сообщил в Facebook. По его словам, о пожаре он узнал от соседей.

“Ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль... Потом огонь перекинулся на другую... По предварительным выводам полиции - умышленный поджог”, - рассказал он.

Депутат также выложил в соцсети фото и видео с места событий.

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