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Во Львове сожгли автомобиль военного комиссара – депутат (фото)

14:07, 27 января 2020
Происшествия
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Полиция устанавливает причастных к поджогу / facebook.com/igor.zinkevych

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«В городе Львов по улице Сиховская, по передней информации, подожгли автомобиль Мерседес 210, как сказали соседи, это автомобиль военного комиссара Олега Алексеевича Сабинского. Авто сгорело полностью. Сейчас полиция устанавливает причастных к данному поджогу», – написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что на Львовщине разоблачили масштабное разворовывание военного оборудования.

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