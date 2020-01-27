Во Львове сожгли автомобиль военного комиссара – депутат (фото)

Машина полностью выгорела.

Поздно вечером в воскресенье, 26 января, во Львове сгорел автомобиль «Mercedes 210», который принадлежит военному комиссару Олегу Сабинскому.

Читайте такжеВ ПТУ Харькова вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«В городе Львов по улице Сиховская, по передней информации, подожгли автомобиль Мерседес 210, как сказали соседи, это автомобиль военного комиссара Олега Алексеевича Сабинского. Авто сгорело полностью. Сейчас полиция устанавливает причастных к данному поджогу», – написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что на Львовщине разоблачили масштабное разворовывание военного оборудования.