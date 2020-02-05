В Киеве подростки на камеру устроили расправу над школьницей (видео)

Видео избиения под названием "Суровые подростки со столичной Борщаговки" девушки выложили в сеть.

В Киеве на Борщаговке двое подростков избили младшую ученицу и сняли свои издевательства над ней на видео.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Произошло избиение несколько дней назад, однако огласку получило, когда видео под названием "Суровые подростки со столичной Борщаговки" попало в соцсети.

Так, девчачьи расправы начинаются с пощечины и обвинений в распространении слухов. Просто в дворе неподалеку от людного перекрестка между магазинами и гаражами – двое бьют, еще одна снимает на телефон.

В школе о видео уже наслышаны однако комментировать не торопятся, хотя уверяют – без реакции ученический конфликт не оставят.

Тем временем 9-классница Настя, которую избили старшие девушки, теперь еще сильнее боится идти в школу. Девушка радуется, что в школе сейчас карантин.

Родители обратились в полицию, потому что, говорят: до сих пор надеялись, что конфликт несерьезный и столь пристальное внимание к их дочери из-за того, что она новенькая.

Одна из нападавших девушек Неля растет без матери, ее опекуншей является старшая сестра. Опекунша Нели телефону заверила журналистов, что они проведут воспитательную беседу, однако все же старшая сестра признает – не знает, как справиться с непослушным подростком.

В полиции обещают предоставить комментарии по данному поводу позже.

Все это произошло на фоне того, что в Украине уже более года действует закон со штрафами и наказаниями за буллинг, однако каждый третий подросток подвергается регулярной травле и часто физической.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области девушки-подростки жестоко расправились со своей ровесницей: два часа пытали, а потом отрезали волосы. В комнате общежития 15-летнюю Ольгу Полонську били по очереди.