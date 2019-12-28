Пытали и отрезали волосы: на Виннитчине девушки-подростки избили свою сверстницу

15-летняя девочка уже сутки в травматологии. У девушки огромный синяк под глазом, трещина в челюсти и многочисленные ушибы.

На Виннитчине девушки-подростки жестоко расправились со своей ровесницей: два часа пытали, а потом отрезали волосы. В комнате общежития 15-летнюю Ольгу Полонську били по очереди. В полиции нападавших опросили и отпустили домой на каникулы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

15-летняя Оля уже сутки в травматологии. У девушки огромный синяк под глазом, трещина в челюсти и многочисленные ушибы. Ее накануне в общежитии училища избили девушки из соседней комнаты.

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"Настя начала меня сначала бить по щекам и за волосы таскать, бросила меня на землю. Потом Аня села на меня и начала кулаками по голове бить и смеялась с меня", - рассказывает потерпевшая Ольга Полонская.

После избиения девушке отрезали кухонным ножом ее длинные волосы. Потом Ольга вырвалась и побежала к вахтерши на первый этаж. Впрочем, женщина, посоветовавшись с воспитателем общежития, решила не вызывать ни медиков, ни полицию. "Я сказала девочку дать успокоительное, посмотреть, как будет себя вести. Ее с четвертого этажа перевели на первый, она была здесь на глазах у дежурной", - говорит воспитатель общежития Наталья Вотинцева.

Уже на следующий день об избиении Оли узнала ее двоюродная сестра. Именно она вызвала скорую. Врачи об инциденте сообщили полиции. "Полицейские опросили трех злоумышленниц. Они частично признают вину. За истязание группой лиц предусмотрено наказание от 5 до 10 лет заключения", - рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

Трех студенток железнодорожного характеризуют крайне негативно. Особенно 17 летнюю сироту - Аню. Конфликт между девушками возник давно и все за деньги, признаются в училище. Якобы Оля взяла банковскую карту своей подруги, но потом все же вернула.

Били, но не за деньги, по телефону рассказывает ТСН 16-летняя Настя: "Она говорила на меня всякую гадость о том, что я гуляю со старым дедом, каким-то дядей. Я защищала свою честь".

Полицейские обидчиц взяли объяснения и отпустили. Все они поехали на каникулы к родственникам и опекунов. Олю уже через несколько дней выпишут из больницы, но теперь девушке необходима психологическая реабилитация.