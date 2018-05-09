Итальянец жестоко убил свою жену-украинку и застрелился - СМИ (фото, видео)

По информации СМИ, итальянец жестоко убил свою жену из Днепра и застрелился.

8 мая в городе Мелфи провинции Поненца (Италия) 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

Мужчина вернулся с работы и выстрелил супруге из табельного оружия прямо в сердце. Спустя время Жирарди покончил жизнь самоубийством. Об этом "Информатору" сообщили родные и близкие убитой Марины Новожиловой, которые сейчас собирают средства на кремацию девушки.

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"Вчера утром случилась трагедия. Муж Марины — Антонио Жирарди, на почве ревности убил ее, а после и себя. Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой к 6:00. Но он покинул смену раньше, что позже заставило коллег отправиться на поиски Антонио", — рассказала сестра Марины Новожиловой Алена Яновская, которая вместе со своим мужем и сыном гостили у молодой семьи в Италии.

Убийство произошло в семейном доме, в самом центре города. О происшествии в полицию сообщил сосед, который около 7:30 утра услышал выстрелы из дома, где были позже обнаружены тела. Тела обнаружил муж сестры Марины Новожиловой.

Пара поженилась 23 октября 2017 года. На данный момент мoтив неизвестен — следователи рассматривают все возможные версии. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, а Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Италии с многочисленными синяками и царапинами нашли тело украинки.