На Львовщине военнослужащий насмерть сбил пешехода (фото)

Рядовой срочной службы ехал на служебном автомобиле Volkswagen Transporter.

В селе Угринов Львовской области в ночь на 2 февраля военнослужащий сбил на смерть пешехода.

Читайте такжеМчался по встречке: в Николаеве "Мерседес" насмерть сбил женщину (видео 18+)Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследовании (ГБР).

Отмечается, в полночь рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с Польшей, сбил пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.

В ГБР и добавили, что виновнику грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе автомобиль на большой скорости врезался в дом, водитель погиб.