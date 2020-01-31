В Киеве задержали мужчину, который пытался продать 10 килограммов ртути (фото)

Правоохранители разоблачили злоумышленника, который приехал в Киев из Николаева и привез в автомобиле стеклянную емкость с опасным веществом.

В Киеве задержали мужчину, который пытался сбыть около 10 килограммов ртути.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева на странице в Facebook.

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"Во время проведения следственных действий задокументированы незаконные действия гражданина, который приехал в Киев из Николаева и пытался продать ртуть в больших объемах", - говорится в сообщении.

Во время обыска автомобиля фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли стеклянную емкость, в которой находилась вещество, похожее на ртуть, весом около 10 килограммов.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.

В прокуратуре отмечают, что уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ривном трое мужчин пытались продать 56 килограммов ртути за полмиллиона гривень.