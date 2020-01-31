Хотела заработать на школе: в Донецкой области будут судить депутата-взяточника

Депутат получила от директора предприятия неправомерную выгоду в размере 10 тысяч грн.

В Донецкой области за получение взятки будут судить депутата районного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что в июле 2019 года исполняющая обязанности председателя Никольской районной государственной администрации Донецкой области требовала и получила от директора предприятия неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн.

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Средства она вымогала за положительное решение вопроса относительно первоочередного заключения договора и последующее подписание актов выполненных работ по ремонту здания общеобразовательной школы.

При получении взятки злоумышленницу задержали правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

За получение неправомерной выгоды депутату грозит до 10 лет за решеткой.

Как сообщал УНИАН, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г.Киеве, задержали председателя отраслевой общественной организации во время мошеннического завладения 20 тыс. долларов и за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу ГФС.