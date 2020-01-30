Мчался по встречке: в Николаеве "Мерседес" насмерть сбил женщину (видео 18+)

Водитель автомобиля смог остановиться только в 50 метрах от места ДТП.

Утром в четверг, 30 января, в Николаеве на улице Большой Морской, между Малой Морской и Гражданской, «Мерседес» насмерть сбил женщину.

Об этом сообщают «Новости N».

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«Мерседес» ехал по Большой Морской со стороны улицы Московской в направлении Садовой.

По утверждению водителя, он не успел среагировать и остановиться, когда на дорогу выбежала женщина. От удара женщина-пешеход отлетела на тротуар. В результате полученных травм женщина погибла.

Очевидцы утверждают, что «Мерседес» мчался на большой скорости по встречной полосе для пассажирского транспорта. Удар был такой силы, что в автомобиле разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности. В итоге автомобиль остановился примерно в 50 метрах от места ДТП.

После случившегося водителя избили очевидцы аварии. По его словам, сразу после ДТП возле него остановилось несколько автомобилей, ехавших следом в попутном направлении, из них выскочили водители и с криками принялись его избивать. Расправу прекратили вмешавшиеся прохожие, а затем и прибывший на место происшествия наряд патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе водитель за рулем иномарки проигнорировал светофор, в результате чего авто вылетело на перекресток и в конце концов врезалось в здание.