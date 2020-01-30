Вез меч самурая на оккупированный Донбасс: на КПВВ задержали мужчину с холодным оружием (фото)

Задержанного и изъятое оружие передали сотрудникам полиции.

В КПВВ «Новотроицкое» пограничники остановили водителя автомобиля «ВАЗ», который ехал на временно оккупированную территорию Украины с мечом катана в багажнике.

Читайте такжеВ аэропорту «Одесса» задержали россиянина, перевозившего патроны к автомату и пистолетуОб этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

После того, как досмотровая группа пограничников и представителей ГФСУ обнаружила характерное для японских самураев скрытое холодное оружие, меч и его владельца передали работникам полиции.

«В территориальном подразделении Национальной полиции зарегистрировано сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводятся соответствующие процессуальные действия», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как на Закарпатье задержали украинца, который вез в Венгрию радиоактивные часы.