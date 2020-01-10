На Закарпатье задержали украинца, который вез в Венгрию радиоактивные часы

Радиоактивное излучение одних из авиационных часов превышало допустимую норму в 25 раз.

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда ночью 10 января задержали гражданина Украины, который ввозил в Венгрию семь авиационных часов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

Как сообщила пресс-секретарь отряда Леся Федорова, около трех часов ночи сегодня, 10 января, в пункте пропуска «Вилок» на украинско-венгерской границе, произошло срабатывание комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов «TSA».

«Прибор сработал при въезде на территорию пункта пропуска микроавтобуса марки «Мерседес». Указанным транспортным средством в соседнюю Венгрию направлялись граждане Украины», - уточнила пресс-секретарь.

Она добавила, что пограничники Мукачевского отряда сразу доставили микроавтобус на проведение углубленного осмотра, во время которого и обнаружили в сумке 51-летнего пассажира 7 авиационных часов. Поскольку произошло срабатывание комплекса автоматизированного контроля, к осмотру привлекли и специализированные службы по соответствующему оборудованию.

«В итоге, 2 из 7 авиационных часов имели превышение допустимой нормы изотопного излучения. При более тщательной проверке выяснилось, что излучение одних из часов превышает допустимую норму в 25 раз, других - в 7 раз», - добавила пресс-секретарь отряда.

Оба опасных предмета у украинца изъяли и сообщили в компетентные органы. По данным пограничников, их должны передать специализированному предприятию «Объединение «Радон».

Федорова также уточнила, что остальные авиационные часы, которые при обследовании не излучали радиацию, вернули гражданину. Специалисты также установили, что эти вещи не являются приборами двойного использования и не представляют никакой исторической ценности.

«То есть гражданин ввез 5 часов в Венгрию, как и планировал», - добавили в пресс-службе.